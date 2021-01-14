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Суд оштрафовал владельца столичного кафе на тысячу рублей за неповиновение полицейскому
Фото: depositphotos.com

Суд оштрафовал владельца столичного кафе на тысячу рублей за неповиновение полицейскому

Никита Абрамов

Общество

Коптевский районный суд оштрафовал на одну тысячу рублей владельца кафе Stal'in Doner Станислава Вольтмана за неповиновение полицейскому. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба суда.

— Коптевским районным судом Москвы вынесено постановление по делу об административном правонарушении, которым Вольтман привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Вольтману грозит штраф от 500 рублей до одной тысячи рублей или административный арест до 15 суток за неповиновение сотруднику полиции.

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