Суд оштрафовал владельца столичного кафе на тысячу рублей за неповиновение полицейскому

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Коптевский районный суд оштрафовал на одну тысячу рублей владельца кафе Stal'in Doner Станислава Вольтмана за неповиновение полицейскому. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба суда.

— Коптевским районным судом Москвы вынесено постановление по делу об административном правонарушении, которым Вольтман привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Вольтману грозит штраф от 500 рублей до одной тысячи рублей или административный арест до 15 суток за неповиновение сотруднику полиции.

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