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Стало известно о состоянии госпитализированного Сильвио Берлускони
Фото: Youtube.com / VICE News

Стало известно о состоянии госпитализированного Сильвио Берлускони

Кирилл Николаев

В мире

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которого госпитализировали в Монако из-за проблем с сердцем, заявил, что находится в хорошем состоянии.

— Госпитализация оказалась необходима только для нескольких проверок, которые были не более чем рутинной процедурой, — рассказал 84-летний политик.

Берлускони отметил, что его политическая работа продолжается в нормальном ключе. Он постоянно контактирует со своими сотрудниками, сообщает РИА Новости.

В сентябре стало известно, что Берлускони заболел коронавирусом. Его госпитализировали в миланскую больницу San Raffaele с ранними симптомами двусторонней пневмонии, он пробыл в медучреждении десять дней. После выписки политик испытывает слабость и проводит много времени в постели.

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