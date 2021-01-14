Станция «Алма-Атинская» 15 и 18 января будет работать по особому графику

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Расписание работы станции «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии изменится 15 и 18 января. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

— 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17:00 мы будем проводить технические работы на «Алма-Атинской» Замоскворецкой линии, — говорится в сообщении.

В указанное время станция будет закрыта.

Жителям столицы предлагается воспользоваться на время закрытия станции автобусами №№676, 740 и 764, которые довезут до станций «Красногвардейская», «Зябликово» и «Борисово».

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