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Станция «Алма-Атинская» 15 и 18 января будет работать по особому графику
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Станция «Алма-Атинская» 15 и 18 января будет работать по особому графику

Никита Абрамов

Транспорт
Россия, Москва, метро Алма-Атинская Карта всех событий

Расписание работы станции «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии изменится 15 и 18 января. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

— 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17:00 мы будем проводить технические работы на «Алма-Атинской» Замоскворецкой линии, — говорится в сообщении.

В указанное время станция будет закрыта.

Жителям столицы предлагается воспользоваться на время закрытия станции автобусами №№676, 740 и 764, которые довезут до станций «Красногвардейская», «Зябликово» и «Борисово».

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