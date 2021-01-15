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Ученые назвали звон в ушах признаком серьезных проблем со здоровьем
Фото: pexels.com / Ksenia Chernaya

Ученые назвали звон в ушах признаком серьезных проблем со здоровьем

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые установили, что звон в ушах — тиннитус — говорит о нехватке в организме витамина B12. Это может стать серьезной проблемой со здоровьем.

B12 представляет собой водорастворимый витамин, который также называют кобаламин, он отвечает за работу нервной системы и участвует в выработке эритроцитов и ДНК.

Специалисты утверждают, что B12 также необходим для производства миелина — защитной и изолирующей оболочки, которая окружает нервы. Его недостаток приводит к ухудшению связи между нервами, из-за чего может появляться звон в ушах.

Кроме того, дефицит B12 может стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов, сообщается на портале Express.

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