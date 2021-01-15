Более 697 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в мире за сутки

Фото: twitter.com/lennieledesma

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 91,06 миллиона человек, увеличившись за сутки более чем на 697 тысяч.

Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество смертей возросло более чем на 15,8 тысячи человек, превысив 1,97 миллиона.

В ВОЗ поступили сведения о 91 061 072 инфицированных коронавирусом и 1 970 741 умершем. Число заразившихся выросло на 697 485 человек, скончавшихся — на 15 835.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, которые предоставляются странами.

Более половины случаев заражения, сообщения о которых поступили за сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (352 273), на втором месте — европейские страны (248 308), на третьем — Африка (31 106).

Больше всего подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Соединенных Штатах — 22 645 757. Затем идут Индия (10 512 093), Бразилия (8 195 637), Россия (3 495 816) и Великобритания (3 211 580).

Читайте также: Вопрос о паспортах вакцинации для международных туристов обсудят в ВОЗ