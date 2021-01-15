«Невероятная красота!»: в Сети оценили фото Лободы в бикини

Светлана Лобода опубликовала свежее фото с моря / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода отдыхает на Мальдивах. Она порадовала фанатов откровенным снимком на берегу океана.

Артистка запечатлелась в леопардовом мини-бикини. Лобода обнажила загорелые бедра и стройные ноги и продефилировала на встречу волнам.

— Мир. Любовь, — кратко написала звезда под фото в Instagram.

Поклонникам понравилось свежее фото Лободы, они написали множество комплиментов, восхищаясь внешностью певицы.

«Как с обложки, обалденно!»; «Невероятное сочетание прекрасного!»; «Невероятная красота!»; «Только у Светланы Сергеевны от каждого нового фото получаешь эстетическое наслаждение», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Лобода предстала перед фанатами в белоснежной шубе в пол. Артистка сделала объемные кудри и нежный макияж с акцентом на губы.

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