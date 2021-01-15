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«Потрясающая женщина!»: Мария Порошина предстала в Сети с короткой стрижкой
Мария Порошина показала себя в новом образе / Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

«Потрясающая женщина!»: Мария Порошина предстала в Сети с короткой стрижкой

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Мария Порошина вместе с подругой и коллегой Татьяной Абрамовой посетила Большой театр, посмотрев премьеру оперы «Борис Годунов». Она опубликовала фото на своей странице в соцсети Instagram.

Звезда предстала перед поклонниками с новой короткой стрижкой, в белой блузке и брюках оттенка пыльной розы.

— Браво! — лаконично выразила эмоции актриса.

Также Порошина отметила, что мероприятие ознаменовалось для нее важной датой — 40-летием работы мамы в Большом театре, Наталия Красноярская трудится режиссером мимического ансамбля.

Фанаты восхитились снимками и написали, что актриса очень хорошо выглядит.

«Вам очень идет такая прическа»; «Потрясающая женщина! Нежная и утонченная»; «Вы так похудели. Будто тростинка!»; «Какая красивая!» — оставили комментарии пользователи.

Ранее Мария Порошина показала фото Гоши Куценко без лысины. Она опубликовала трогательное видео, в котором собрала многие яркие моменты из своей жизни.

Читайте также: «Такая красотка молодая»: Мария Порошина кардинально изменила имидж

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