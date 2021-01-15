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Общий объем вложений в ИПП Москвы увеличился на 2,8 миллиарда рублей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Общий объем вложений в ИПП Москвы увеличился на 2,8 миллиарда рублей

Юлия Ямпольская

Город

В 2020 году объем вложений в инвестиционные приоритетные проекты (ИПП) превысил 32 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что на данный момент в столице реализуют 14 инвестиционных приоритетных проектов. По двум из них по итогам 2020 года инвесторы увеличили объем вложений на 2,8 миллиарда рублей.

— Московские инвесторы не только выполняют текущие обязательства, но и проявляют инициативу по увеличению своих вложений в проекты. Так, в конце 2020 года было заключено дополнительное соглашение с инвестором об увеличении вложений с восьми до 10 миллиардов рублей в создание многофункционального комплекса «ГЭС-2» на Болотной набережной, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра столицы.

Статус ИПП присваивается тем компаниям, которые занимаются строительством промышленных производств, а также создают промкомплексы, индустриальные парки и технопарки. Общая налоговая нагрузка для инвестора может быть снижена на 25 процентов. Благодаря льготам от столицы инвесторы вкладывают дополнительные деньги в увеличение площадей, закупку оборудования и внедрение новейших технологий в производство.

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