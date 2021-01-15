Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении затруднено из-за остановки поезда

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги в сторону Одинцова затруднено. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что на этом участке остановился поезд. ЦППК с МЖД прилагают все усилия для восстановления графика.

На данный момент остановившемуся поезду оказывает помощь другой состав, который высадил пассажиров. Этот поезд отбуксирует неисправный с путей.

Ранее в столице водителей предупредили о загруженности ряда дорог. Так, движение будет затруднено на внутренней стороне ТТК — от Сущевского Вала до Русаковской эстакады, также на внутренней стороне МКАД — от 76-го до 79 километра.

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