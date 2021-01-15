Минфин РФ начал разработку новой стратегии финансового рынка

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Министерство финансов России начало работу по созданию новой стратегии финансового рынка. Она будет внесена в правительство не позднее третьего квартала 2021 года, сообщили в Минфине в пятницу, 15 января.

— Минфин России по поручению правительства РФ приступил к разработке стратегии развития финансового рынка до 2030 года, — говорится в сообщении.

В министерстве объяснили, что стратегия будет направлена на повышение эффективности отрасли, а также на совершенствование финансовой инфраструктуры.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что ведомство следит за увеличением частных инвестиций в экономике, которые требуют особого внимания со стороны регуляторов. Так, стратегия должна предложить рынку новые инструменты, а также проработать механизмы, обеспечивающие защиту клиентов организаций, связанных с финансами, передает РИА Новости.

Основной задачей стратегии является формирование конкурентной, доверительной и инновационной среды в банковском секторе, добавили в Минфине.

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