Лечение в Филатовской больнице в столице проходят 640 пациентов с COVID-19

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

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Лечение в столичной Филатовской больнице проходят 1283 пациента, из них 640 человек — с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

По его словам, на ИВЛ в больнице находятся 62 человека.

— Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 640. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 46. В ОРИТ: 186, — написал медик в социальной сети Facebook.

Врач добавил, что за минувшие сутки в учреждение поступили 175 пациентов, а 183 человека были выписаны.

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