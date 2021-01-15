Лечение в Филатовской больнице в столице проходят 640 пациентов с COVID-19
Лечение в столичной Филатовской больнице проходят 1283 пациента, из них 640 человек — с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.
По его словам, на ИВЛ в больнице находятся 62 человека.
#15vsCOVIDСводка на утро 15.01.21Всего на лечении: 1283Из них с диагнозами:Внебольничная пневмонияпредположительно...Опубликовано Валерием Вечорко Четверг, 14 января 2021 г.
— Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 640. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 46. В ОРИТ: 186, — написал медик в социальной сети Facebook.
Врач добавил, что за минувшие сутки в учреждение поступили 175 пациентов, а 183 человека были выписаны.
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