Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Многократный рекордсмен мира по выживанию сообщил о планах прожить год без еды и воды
Фото: pexels.com /Karolina Grabowska

Многократный рекордсмен мира по выживанию сообщил о планах прожить год без еды и воды

Оксана Васильева

Общество

Многократный рекордсмен мира по выживанию Олег Резанов заявил, что намерен прожить целый год без еды и воды. В беседе с «МИР 24» он рассказал, что запланировал несколько трансформационных ритуалов, которые должны генетически изменить его тело и подготовить к новому испытанию.

— ...это лишь основа для более глубоких практик с подсознанием. Моя задача — достижение абсолютной молодости и способности к очень быстрой регенерации клеток... — пояснил Резанов.

Рекордсмен отметил, что поддерживать организм во время нового рекорда будет с помощью энергии, а испытание будет демонстрироваться для широкой публики.

— ...Когда мы поглощаем пищу, она превращается в энергию, которую используют наши клетки. У нас есть механизмы, которые позволяют использовать отсутствие посредничества еды, к которой мы привыкли, а питаться напрямую энергией, — добавил рекордсмен.

Ранее ФАН писал про москвичку Екатерину Некрасову, которая установила рекорд по плаванию подо льдом без гидрокостюма. В момент заплыва температура воздуха составила -22 градуса, а температура воды +0,02 градуса. Некрасова смогла проплыть 85 метров в одном купальнике и резиновой шапочке за 1,5 минуты.

Источник: mir24.tv

Читайте также: Российская спортсменка проплывет подо льдом сто метров

Едановый рекордздоровье
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Все мнения
О проекте