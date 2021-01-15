Многократный рекордсмен мира по выживанию сообщил о планах прожить год без еды и воды

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Многократный рекордсмен мира по выживанию Олег Резанов заявил, что намерен прожить целый год без еды и воды. В беседе с «МИР 24» он рассказал, что запланировал несколько трансформационных ритуалов, которые должны генетически изменить его тело и подготовить к новому испытанию.

— ...это лишь основа для более глубоких практик с подсознанием. Моя задача — достижение абсолютной молодости и способности к очень быстрой регенерации клеток... — пояснил Резанов.

Рекордсмен отметил, что поддерживать организм во время нового рекорда будет с помощью энергии, а испытание будет демонстрироваться для широкой публики.

— ...Когда мы поглощаем пищу, она превращается в энергию, которую используют наши клетки. У нас есть механизмы, которые позволяют использовать отсутствие посредничества еды, к которой мы привыкли, а питаться напрямую энергией, — добавил рекордсмен.

Ранее ФАН писал про москвичку Екатерину Некрасову, которая установила рекорд по плаванию подо льдом без гидрокостюма. В момент заплыва температура воздуха составила -22 градуса, а температура воды +0,02 градуса. Некрасова смогла проплыть 85 метров в одном купальнике и резиновой шапочке за 1,5 минуты.

Источник: mir24.tv

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