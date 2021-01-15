Кабмин РФ рассмотрит запрет на покупку банков государством

Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Правительство РФ рассмотрит законопроект, который был доработан Минэкономразвития, о запрете государству покупать финансовые активы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил близкий к кабмину источник.

В случае принятия поправок, госбанки и Центробанк смогут стать собственниками кредитных организаций только в нескольких случаях. В пресс-службе Минфина рассказали, что законопроект поступил на рассмотрение в министерство еще в 2019 году и был согласован.

В проекте предусмотрены поправки к закону «О защите конкуренции». В нем может появиться новая глава о допустимости участия государства в капитале финансовых компаний.

— Если покупатель с госучастием нарушит запрет, сделка по приобретению им акций финансовой компании может быть признана ничтожной по решению суда, — уточняется в документе.

Замминистра экономического развития Илья Торосов подчеркнул, что законопроект важен для создания оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе.

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