Плавание, волейбол, покорение Эльбруса: ЗОЖ-хобби социальных работников

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Социальная работа требует огромного количества сил и энергии. Ежедневно сотрудники территориальных центров социального обслуживания (ТЦСО) проходят от пяти до двадцати километров, чтобы выполнить заявки, поступившие на горячую линию, навестить своих подопечных. А помогает им в работе здоровый образ жизни!

Купить все необходимое и доставить получателю, навестить подопечного и помочь ему убрать квартиру, выслушать человека и поддержать его, на всех парах нестись по первому же зову — все это профессия социального работника. Разумеется, работа, хоть и приносит огромное моральное удовлетворение, отнимает силы и энергию, а иногда и выбивает из колеи. Но справляться с любыми трудностями сотрудникам центров социального обслуживания помогают здоровые привычки и спортивные хобби.

Так, Александр Захаров из ТЦСО «Кузьминки» в юности профессионально занимался плаванием и даже стал кандидатом в мастера спорта. Но на этом спортивные достижения Александра не заканчиваются! Он занимал призовые места в чемпионате по гиревому спорту, пляжном волейболе и стритболе. Более того, ЗОЖ стал настоящим призванием Александра. Уже несколько лет, помимо основной деятельности в ТЦСО, он руководит общественным молодежным движением «Этика» и активно занимается популяризацией здорового образа жизни.

Еще один ЗОЖ-активист социальной сферы — Яна Гроза. Она с пяти лет занималась фигурным катанием. Да и училась Яна Владимировна не в простой школе, а со спортивным уклоном. А уже будучи студенткой, она занималась в театр-студии, где осваивала азы работы каскадера. Сейчас Яна Гроза — специалист в филиале «Рязанский» ТЦСО «Кузьминки» и многодетная мама. Несмотря на загруженность на работе и семейные обязанности, соцработник успевает посещать фитнес-зал и с большим удовольствием передает собственную любовь к спорту детям, которые активно осваивают летние и зимние виды спорта.

Личные рекорды — не редкость среди социальных работников. Сотрудник филиала «Перерва» ТЦСО «Марьино» Людмила Семенова совсем недавно, не обладая особой подготовкой, но имея огромную внутреннюю силу и энтузиазм, совершила восхождение на вершину Эльбруса. Разумеется, перед этим социальный работник проводила самоподготовку: почти отказалась от общественного транспорта в пользу ходьбы, каждый выходной проводила в пеших прогулках. И, конечно, положительно сказалось правильное питание и активный труд на благо москвичей в роли социального работника.

Часто мы сталкиваемся со стереотипом, что социальный работник — это женщина с сумкой-тележкой в руках. Но социальные работники филиала «Северный» ТЦСО «Бибирево» собственным примером развенчивают этот миф. Для Татьяны Мосоловой ЗОЖ — это состояние души. Несмотря на сложные рабочие будни, социальный работник старается находить время для любимого хобби — волейбола, которым она занимается с 11 лет. Татьяна Владимировна участвует в спартакиадах и городских соревнованиях любительской волейбольной лиги.

— Волейбол — это моя стихия, моя отдушина. Больше всего эмоций мы получаем на соревнованиях, например, в Санкт-Петербурге и Обнинске, — рассказывает социальный работник.

Кто знает, что такое талант, где его искать в человеке? Очевидно, что талант — какая-то удивительная, редкая особенность, доставшаяся человеку свыше. Нужно обладать духовной и физической силой, чтобы сохранить на протяжении жизни свою индивидуальность и развивать свои способности. В филиале «Нагатино-Садовники» ТЦСО «Коломенское» работает один из таких сотрудников! Степан Плотченков с раннего детства занимался футболом, с успехом принимал участие в соревнованиях в составе подольской команды «Витязь». Но одним футболом спортивные пристрастия социального работника не ограничились. Еще одним любимым увлечением стал спорт настоящих мужчин — рукопашный бой. Во время военной службы Степан Плотченков даже стал чемпионом своей части. Интересно, что социальный работник с детства умудрялся комбинировать в своих увлечениях спорт, основанный на грубой силе, и изящное искусство танца. Еще будучи ребенком, Степан овладел искусством бальных танцев, а позднее и направление хип-хоп. И это его увлечение ярко проявляется на всех музыкальных концертах и мероприятиях ТЦСО «Коломенское». Правду говорят: «Талантливый человек талантлив во всем».

Без здорового образа жизни сейчас никуда. Если вы хотите наполниться энергией, качественно улучшить свою жизнь, найти новое полезное хобби — берите пример со столичных социальных работников и присоединяйтесь к любителям ЗОЖ! А еще больше историй активных, спортивных и позитивных сотрудников ЦСО можно найти в «Инстаграм» по ссылке.

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