«Будущее за такими, как вы»: Жириновский опубликовал послание Трампу

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не отчаиваться и копить силы. Будущее планеты за такими личностями, как глава Белого дома, написал политик в своем Telegram-канале в пятницу, 15 января.

— Мы уверены, что вы вернетесь в Белый дом, народ Америки вас обязательно снова изберет президентом, и у вас будут все возможности, чтобы сделать США более значимым государством, — написал Жириновский.

По его словам, новая администрация, которая еще даже не приступила к работе, «успела покрыть себя позором и вызывает негативное отношение всего человечества». Лидер ЛДПР отметил, что Трамп столкнулся с силами, которые планируют сохранить власть любыми способами.

— Будущее за такими, как вы, и я уверен, что вы или другой президент США еще покажут пример честности, открытости, — подчеркнул политик.

Владимир Жириновский посоветовал Трампу копить силы. Он отметил, что с американским лидером все люди планеты, которые хотят настоящей демократии и настоящей защиты прав человека.

Напомним, 13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате. Однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать Сенат с каникул до инаугурации Байдена, запланированной на 20 января.

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