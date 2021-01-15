Группа ученых обнаружила новые антитела к коронавирусу

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Новый вид антител к коронавирусу был обнаружен международной группой ученых. Об этом сообщают издания MedicalXpress иEurekAlert.

По данным исследования, обнаруженные нанотела оказались меньше классических антител к COVID-19. Из-за их размера они могут вырабатываться в большем объеме и лучше проникать через ткань. Ученые смогли объединить нанотела в теоретически эффективные молекулы, которые должны атаковать разные части вируса.

Победить коронавирус могут лишь немногие из вырабатываемых антител, отмечает доктор Флориан Шмидт. Для того чтобы проверить теорию, поверхностный белок SARS-CoV-2 вводили альпаке и ламе. Их иммунная система воспроизводила антитела и более простой вариант этих соединений. Они могут стать основой для нанотел.

Ученые взяли у животных кровь и получили десятки разных антител. Четыре из них оказали эффективными.

— В общей сложности мы получили десятки антител, которые проанализировали дополнительно, — рассказал ведущий автор исследования и руководитель отдела нанотел медицинского факультета Боннского университета доктор Пауль-Альберт Кениг.

Кениг также объяснил важность такого элемента, как белок-«шип». Он помогает патогену присоединиться к клетке.

— Нанотела также запускают это структурное изменение до того, как вирус встречает свою клетку-мишень. Изменения, вероятно, будут необратимы. Поэтому вирус больше не сможет связываться с клетками и инфицировать их, — рассказал эксперт.

Ученые также использовали в исследовании возможность молекул быстро формироваться. Так, можно заблокировать возможность вируса распространяться между клетками в организме, «сшив» определенные нанотела, говорится в исследовании. Специалисты отметили, что в условиях применения подобных антител, вирусу будет сложно приспособиться к их разнообразной комбинации.

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