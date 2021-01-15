Спортивный центр «Экстрим» отремонтируют в Басманном районе столицы

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улица Госпитальный Вал Карта всех событий

В Басманном районе столицы отремонтируют физкультурно-спортивный центр «Экстрим». Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Здание центра расположено на улице Госпитальный Вал. Оно было построено по индивидуальному проекту еще в 1956 году.

Проект капитального ремонта центра уже утвердили. Рабочие обновят внутренние помещения и фасады здания, а также заменят элементы инженерной системы, флагодержатели и отремонтируют крыльцо.

— Цоколь здания будет обработан антигрибковым составом в местах замачивания, на нем заменят штукатурку и затем окрасят. На фасаде также заменят штукатурный слой стен в местах повреждения: их обработают защитными и антисептическими составами, окрасят. Также предусмотрен ремонт оконных откосов, замена оконных и межэтажных отливов, обновление декоративных элементов — карнизов и фриза, — рассказал Валерий Леонов.

Рабочие обновят в центре входные двери и покрытия пола на лестничных клетках. В здании заменят окна, окрасят потолки и стены. Кроме того, на лестницах поменяют поручни и проведут другой мелкий ремонт.

Центр «Экстрим» Москомспорта проводит занятия по карате, самбо, художественной гимнастике, современным спортивным танцам, скейтбордингу и другим видам спорта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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