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Врач объяснил, как бороться с долгосрочными последствиями COVID-19
Фото: youtube.com / О самом главном

Врач объяснил, как бороться с долгосрочными последствиями COVID-19

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сегодня медики во всем мире обсуждают, какие долгосрочные последствия вызывает коронавирус и как с ними бороться.

— Мы не знаем долгосрочных последствий, потому что коронавирус пришел в Россию в марте. Это совсем не долгосрочные последствия. Мы можем предполагать. Как и все предположения, они работают 50 на 50, — заявил врач.

Мясников перечислил остаточные последствия COVID-19. Это отсутствие обоняния, мышечная слабость, головная боль, одышка, астения и депрессия.

— Сейчас модно лечить эти последствия. Повреждения легких могут сохраняться до четырех недель после пневмонии — зачем повторять рентген, если становится легче? Отсутствие обоняния может восстановиться за три месяца, но в норме — неделя–две. Астения может быть две–три недели после выздоровления. Остаточный кашель может быть до трех месяцев, — пояснил Мясников.

Врач отметил, что лекарств от этих последствий нет, но может помочь физическая активность. Перенесшим коронавирус стоит гулять, ходить и много двигаться, чтобы тренировать мышцы и легкие, насыщать кровь кислородом.

— От всего восстанавливаются — через боль, усталость, гимнастику. Волшебной таблетки нет. Не факт, что витамины помогут, — подчеркнул телеведущий.

Видео опубликовано на YouTube.

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врач Александр Мясниковлечениекоронавирус
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