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Набиуллина: Россия больше, чем Запад, подвержена внешним шокам
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Набиуллина: Россия больше, чем Запад, подвержена внешним шокам

Кирилл Николаев

Экономика

Россия больше, чем западные страны, подвержена внешним шокам. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на Гайдаровском форуме.

— Мы больше подвержены разного рода шокам внешним. У нас нет резервной валюты, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что правительство России рассмотрит законопроект, который был доработан Минэкономразвития, о запрете государству покупать финансовые активы.

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Банк РоссииЭльвира НабиуллинаРоссия и Запад
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