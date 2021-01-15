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Врач объяснил, почему некоторые россияне не решаются сделать прививку от COVID-19
Фото: Сергей Киселев, АГН «Москва»

Врач объяснил, почему некоторые россияне не решаются сделать прививку от COVID-19

Алина Иванова

Здоровье

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, почему некоторые россияне не решаются сделать прививку от COVID-19 в беседе с NEWS.ru

По мнению специалиста, часть граждан выжидает время, для того чтобы посмотреть, как препарат подействует на тех, кто привьется первым.

— Тогда станет ясно, что ничего страшного не происходит. Потому что это будут соседи, коллеги, — уверен Альтштейн.

Врач считает, что после это люди смогут принять решения о собственной вакцинации.

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