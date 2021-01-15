Регина Тодоренко заявила, что будет ставить брекеты

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что хочет поставить брекеты. Об этом она рассказала в социальной сети.

— Я люблю улыбаться во все 32, но совсем скоро мне предстоит веселая экзекуция — брекеты, — рассказала телеведущая в своем Instagram-аккаунте.

Также она попросила совета у подписчиков о том, какую конструкцию лучше всего ставить, какие могут ожидаться проблемы с чисткой брекетов, а также поинтересовалась про дискомфорт и неприятные ощущения во время их ношения.

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