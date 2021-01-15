МВД Белоруссии опровергло информацию о планах создать лагерь для оппозиционеров

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Распространенная в Сети аудиозапись о планах белорусских властей якобы о создании в стране лагеря для оппозиционеров является фейковой. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, ведомство опровергает данную информацию.

— Задачами МВД являются охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом, — цитирует Чемоданову Интерфакс.

Ранее оппозиционная организация бывших силовиков опубликовала аудиозапись. Предположительно, она была сделана 30 октября 2020 года. На записи человек с голосом, похожим на тот, что у заместителя министра внутренних дел Белоруссии Николая Карпенкова, говорит о том, что в республике поручено создать лагерь для отселения «особо острокопытных протестующих», а по периметру растянуть колючую проволоку.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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