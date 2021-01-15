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Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило два миллиона
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило два миллиона

Кирилл Николаев

В мире

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в мире превысило два миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные в пятницу, 15 января.

Согласно статистике, число умерших от коронавируса в мире достигло 2 000 905. Всего зафиксировано 93 418 283 случая заболевания, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудят вопрос о паспортах вакцинации для международных туристов.

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