Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 300 тысяч пациентов пролечились через телемедицинский центр Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Около 300 тысяч пациентов пролечились через телемедицинский центр Москвы

Анастасия Колоскова

Здоровье

Почти 300 тысяч москвичей получили лечение через телемедицинский центр в столице с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В условиях ограниченности ресурсов, в первую очередь медицинских, в условиях дополнительных санитарно-эпидемиологических ограничений, при которых человек не может посещать поликлинику, в условиях психологического напряжения, существующего у человека, оставшегося на лечении на дому, телемедицинский центр, который мы организовали практически за три недели, позволил нам вести в таком режиме 300 тысяч человек уже на сегодняшний день и провести миллион консультаций, — цитирует выступление Анастасии Раковой в рамках Гайдаровского форума АГН «Москва».

По словам заместителя мэра, всего в Москве порядка 800 тысяч человек получили лечение от коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Российский эпидемиолог назвал средний возраст мужчин и женщин, инфицированных COVID-19

Анастасия РаковаМедицина в Москвекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте