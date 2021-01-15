Около 300 тысяч пациентов пролечились через телемедицинский центр Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Почти 300 тысяч москвичей получили лечение через телемедицинский центр в столице с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В условиях ограниченности ресурсов, в первую очередь медицинских, в условиях дополнительных санитарно-эпидемиологических ограничений, при которых человек не может посещать поликлинику, в условиях психологического напряжения, существующего у человека, оставшегося на лечении на дому, телемедицинский центр, который мы организовали практически за три недели, позволил нам вести в таком режиме 300 тысяч человек уже на сегодняшний день и провести миллион консультаций, — цитирует выступление Анастасии Раковой в рамках Гайдаровского форума АГН «Москва».

По словам заместителя мэра, всего в Москве порядка 800 тысяч человек получили лечение от коронавируса.

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