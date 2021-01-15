Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от COVID-19

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

У России есть возможности бесплатно вакцинировать население от коронавирусной инфекции для достижения любой доли популяционного иммунитета. Об этом в пятницу, 15 января, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе совещания с эпидемиологами и вирусологами.

— Главное, чтобы наши граждане выразили желание прийти на вакцинацию, сделать ее, — цитирует Голикову РИА Новости.

Также она попросила вирусологов и эпидемиологов передавать своевременную информацию об изменениях и трендах в вопросе вакцинации.

Ранее Голикова рассказала, что вакцина от коронавирусной инфекции Центра Чумакова будет включена в программу вакцинации российских граждан.

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