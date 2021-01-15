Москвичей предупредили о снегопаде в ночь на 16 января

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В ночь на субботу, 16 января, в Москве ожидается снегопад, который достигнет максимальной интенсивности днем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Сразу после выпадения первых осадков ведомство начнет механизированное подметание проезжей части и тротуаров, которые следом обработают против гололеда.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 12–14 метров в секунду, температура воздуха опустится до минус 15–19 градусов, а прирост снега составит до 7 см, говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Около полуночи ожидается снегопад, максимальной интенсивности он достигнет завтра днём.



После выпадения первых осадков начнём механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ несколько раз повторим в течение дня. pic.twitter.com/woLdRZR54V — Городское хозяйство (@infokgh) January 15, 2021

Уточняется, что цикл работ будет повторяться несколько раз в течение дня.

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