Движение на участке Каширского шоссе восстановлено после аварии

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Каширское шоссе, 132 Карта всех событий

Движение дорожного транспорта на участке Каширского шоссе в районе Ясеневой улицы восстановлено после автомобильной аварии, которая произошла днем 15 января.

Ранее стало известно, что инцидент произошел около дома № 132 по Каширскому шоссе. Из-за аварии были перекрыты три ряда из четырех в сторону области.

В настоящее время движение транспорта по данному участку трассы осуществляется в штатном режиме, сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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