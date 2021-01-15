Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение на участке Каширского шоссе восстановлено после аварии
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение на участке Каширского шоссе восстановлено после аварии

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Каширское шоссе, 132 Карта всех событий

Движение дорожного транспорта на участке Каширского шоссе в районе Ясеневой улицы восстановлено после автомобильной аварии, которая произошла днем 15 января.

Ранее стало известно, что инцидент произошел около дома № 132 по Каширскому шоссе. Из-за аварии были перекрыты три ряда из четырех в сторону области.

В настоящее время движение транспорта по данному участку трассы осуществляется в штатном режиме, сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Читайте также: Водитель иномарки сбил ребенка на Олимпийском проспекте в Москве

Каширское шосседвижение восстановленоМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте