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Бродивший в подмосковном Одинцове волк пойман
Фото: pixabay.com

Бродивший в подмосковном Одинцове волк пойман

Татьяна Плотникова

Происшествия

Ловцы обнаружили и поймали волка, которого ранее видели в подмосковном городе Одинцово.

Как рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, животное нашли волонтеры недалеко от железнодорожной станции Голицыно.

Далее предстоит определить, является волк метисом или принадлежит к краснокнижным животным. В зависимости от этого будет принято решение о дальнейшей судьбе зверя.

Воскресенский уточнил, что ветеринары осмотрят волка, затем его направят в специальный приют в Одинцове.

— Самое главное, что опасности для жителей нет, — подчеркнул Воскресенский в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ловцы разыскивали метиса волка и собаки, который, предположительно, сбежал от хозяина — частного лица. При этом ближайшие дикие волки были зарегистрированы в Можайском городском округе.

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