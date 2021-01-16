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Глава Минфина оценил сохранение рейтинга России агентством S&P
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Глава Минфина оценил сохранение рейтинга России агентством S&P

Татьяна Плотникова

Экономика

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал решение международного рейтингового агентства S&P сохранить долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом.

По мнению Силуанова, это решение аналитиков «можно расценивать как подтверждение эффективности мер правительства Российской Федерации по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года».

Глава Минфина подчеркнул, что сохранение рейтинга России представляет особую важность в ситуации, когда свыше половины государств мира столкнулись с понижением рейтинга или прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств «большой тройки» (помимо S&P в нее входят Moody's и Fitch).

Антон Силуанов также отметил, что залог устойчивости экономики РФ в условиях внешних шоков — консервативное бюджетное планирование и проводимая государством денежно-кредитная политика, сообщает ТАСС.

Ранее АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы.

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