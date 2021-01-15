Правительство ожидает устойчивого роста экономики

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В четверг, 14 января, открылся XII Гайдаровский форум. Ведущие эксперты из сфер экономики, науки, образования и культуры обсудили перспективы дальнейшего развития России после пандемии коронавируса.

Форум традиционно проводится на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы. На мероприятии выступили эксперты не только из нашей страны, но и из-за рубежа. Обращение к участникам форума направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

— Пандемия стала серьезной угрозой для жизни и безопасности людей, беспрецедентным испытанием для национальных экономики многих ключевых отраслей — здравоохранения, образования, культуры, малого и среднего бизнеса, сектора услуг. Сегодня нам важно извлечь уроки из обозначившихся проблем, работать не только над восстановлением деловой активности и рынка труда, но и обеспечить качественное развитие по всем направлениям, — говорится в обращении Владимира Путина.

Эксперты из ведущих университетов, крупных производственных компаний, банков и рейтинговых агентств обсудили перспективы экономического развития в эпоху пандемии. Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что для улучшения ситуации необходим барьер, сдерживающий распространение инфекции. По его мнению, на экономике положительно отразятся массовая вакцинация населения и поддержка бизнеса.

— Правительством России разработан общенациональный план. Его цель — вернуть экономику на траекторию развития и устойчивого роста. В рамках этого плана продолжится реализация мер поддержки. Например, продолжится практика снижения в два раза страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении выплат, превышающих минимальный размер оплаты труда, — сообщил Михаил Мишустин.

Еще участники форума обсудили влияние коронавирусной пандемии на законодательство — например, в нем появились новые термины, такие как «самоизоляция». Федеральным властям и правительствам крупных городов пришлось в экстренном порядке принимать решения об ограничении передвижения граждан и работы предприятий. Президент столичной Торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил, что эти действия были абсолютно правомерными, и рассказал о других появившихся тенденциях.

— Большое развитие получила удаленная работа. В законодательство были внесены соответствующие изменения, которые помогут защитить права как работодателя, так и сотрудников. И это явление останется с нами после пандемии, — дополнил Владимир Платонов.

Отдельную секцию форума посвятили высшему образованию. Эксперты сошлись во мнении, что эта сфера никогда не вернется к состоянию, в котором она была до пандемии COVID-19. Внедрение цифровых технологий продолжится, останется и дистанционное обучение в различных формах. Но оно не заменит привычный очный формат получения знаний.

— Нужно озаботиться повышением квалификации преподавателей в проведении онлайн-занятий. Все будущие мероприятия университетов теперь будут сопровождаться прямыми трансляциями. Университеты станут более открытыми, — поделился ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.

15 января форум завершится. Зрители увидят вручение национальной премии «Цифровые вершины», которая присуждается разработчикам лучших программных решений.

СПРАВКА

Форум впервые организовали в 2010 году и посвятили памяти государственного и политического деятеля Егора Гайдара. С тех пор проект носит его имя. Егор Гайдар в 1990-е годы занимал высокие должности в правительстве России. Был родоначальником реформ ценовой политики, приватизации, перехода от плановой экономики к рыночной и реорганизации налоговой системы.

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