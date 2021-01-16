АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило наивысший уровень кредитоспособности Москвы по национальной шкале для Российской Федерации.

Как отмечают аналитики, наивысший кредитный рейтинг столицы обусловлен минимальным уровнем долговой нагрузки, высокой диверсификацией городской экономики и устойчивым состоянием общественных финансов.

АКРА дает стабильный прогноз по динамике рейтинга, что подразумевает с наиболее высокой долей вероятности его неизменность на протяжении 12-18 месяцев.

Также в агентстве отмечают, что Москва занимает первое место в Российской Федерации по совокупному объему валового регионального продукта, а также высокоразвитую социальную и инженерную инфраструктуру столицы.

Руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова указала, что в числе основных приоритетов экономической политики столичных властей — отраслевая диверсификация и наращивание налоговой базы. Это позволяет обеспечить устойчивость доходной базы города.

Несмотря на ухудшение экономических условий из-за пандемии коронавирусной инфекции, объемы доходов столичного бюджета позволяют обеспечить выполнение всех социальных обязательств и финансирование реализации инвестиционной программы Москвы, подчеркнули в АКРА.

Текущий объем государственного долга Москвы составляет 30 миллиардов рублей, или 1,2 процента доходов городского бюджета. Долг номинирован одним выпуском городских облигаций со сроком погашения в июне 2022 года. Как полагают аналитики агентства, рейтинг находящегося в обращении облигационного выпуска Москвы соответствует кредитному рейтингу города.

При этом заимствования, запланированные на текущий, 2022 и 2023 годы, по мнению АКРА, не окажут влияния на оценку кредитного рейтинга города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что транспорт Москвы восстановился от последствий пандемии COVID-19 быстрее, чем другие столицы мира. Жители столицы стали больше ездить на автомобилях — их число выросло на 4 процента. При этом уровень загруженности столичных дорог за год снизился на 5 процентов.

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