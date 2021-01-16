Россияне объяснили нежелание ехать на горнолыжные курорты

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Лишь 22 процента россиян, принявших участие в опросе «Сбербанк страхования» и портала «Рамблер», планируют в наступившем году отправиться на горнолыжный курорт.

При этом 68 процентов желающих покататься на горных лыжах сделали выбор в пользу российских склонов. 23 процента респондентов собираются съездить в Сочи, на Красную Поляну. 14 процентов выбрали Шерегеш (Кемеровская область), по девять процентов — Домбай и Эльбрус (Северный Кавказ).

При этом 28 процентов участников исследования готовы потратить на отдыхе не более 30 тысяч рублей на человека, 25 процентов намерены раскошелиться более чем на 150 тысяч рублей. Еще 17 процентов хотели бы уложиться в 30-50 тысяч, 11 процентов — в 50-70 тысяч, десять процентов — в 70-100 тысяч рублей.

Среди тех, кто не пожелал в текущем году ехать на горнолыжные курорты, 68 процентов пожаловались на дороговизну такого вида отдыха. 13 процентов признались, что решили остаться дома из боязни заразиться коронавирусной инфекцией.

Среди респондентов 43 процента рассказали, что во время катания получали синяки, ушибы и иные легкие повреждения. У семи процентов бывали тяжелые травмы, а пять процентов почти каждый год получают переломы, сообщает ТАСС.

Ранее опрос показал, что мешает россиянам воспользоваться туристическим кешбэком.

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