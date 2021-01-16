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Российские ученые изучат влияние COVID-19 на степень злокачественности новообразований
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российские ученые изучат влияние COVID-19 на степень злокачественности новообразований

Юлия Ямпольская

Здоровье

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ начали изучать влияние новой коронавирусной инфекции на вероятность возникновения злокачественных новообразований или их трансформацию. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в рамках Гайдаровского форума.

По словам специалиста, взять биопсию у всех пациентов необходимо для сравнения злокачественности новообразования одной и той же локализации у пациентов.

— Например, может ли степень злокачественности быть выше у тех, кто перенес вирус, или наоборот. Это интересная и нужная во всем мире работа, и мы ее уже начали, — уточнил эксперт.

Кроме того, он рассказал, что на данный момент исследователи уже начали отбор материала и слепой опрос пациентов.

Отвечая на вопрос, может ли COVID-19 оказывать влияние на образование раковых клеток в организме, онколог уточнил, что многие вирусы опосредовано влияют на развитие рака. Так, вирус гепатита С является одной из причин, почему развивается первичный рак печени. По его словам, окончательный вывод насчет коронавируса можно сделать позже, передает ТАСС.

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