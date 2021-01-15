Свыше 400 образцов штаммов коронавируса расшифровали в России

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Российские ученые расшифровали свыше 400 образцов штаммов коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 15 января, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе совещания с эпидемиологами.

По ее словам, после появления в России больных коронавирусом ученые выделили свои штаммы коронавируса. В настоящее время их более 600.

— Я имею в виду 600 образцов, из которых более чем по 400 проведен полный геномный сиквенс, — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее Голикова рассказала, что вакцина от коронавирусной инфекции Центра Чумакова будет включена в программу вакцинации российских граждан.

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