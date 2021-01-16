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Более 65 человек с COVID-19 поступило в Инфекционную больницу № 2 в Москве за сутки
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Более 65 человек с COVID-19 поступило в Инфекционную больницу № 2 в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столичную Инфекционную клиническую больницу № 2 за минувшие сутки поступило 66 человек с коронавирусом. Об этом в субботу, 16 января, сообщила главный врач медицинского учреждения Светлана Краснова.

По ее словам, всего в больницу поступило 92 человека.

— Из них 66 — с COVID-19. Выписаны 106 человек, из них 42 с выздоровлением по COVID-19, — написала медик в социальной сети Facebook.

⚡️ 16.01.2021 (322 сутки работы с COVID).В больнице 765 человек (в том числе 28 в реанимации), из них 400 случаев,...

Опубликовано Светланой Красновой Пятница, 15 января 2021 г.

Краснова отметила, что на данный момент в учреждении на лечении находятся 765 пациентов, из них 400 — с коронавирусом.

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