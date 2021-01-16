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Роспотребнадзор: Тест на «британский» штамм COVID-19 может выявить вирус за 1,5 часа
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор: Тест на «британский» штамм COVID-19 может выявить вирус за 1,5 часа

Юлия Ямпольская

Здоровье

Тест-система на выявление «британского» штамма COVID-19, которая была разработана Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, может выявлять инфекцию за 1,5 часа. Об этом в субботу, 16 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что тест может различать мутантную форму вируса от немутантной благодаря использованию особых последовательностей олигонуклеотидов. Такая технология изотермической амплификации помогает выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка.

Обычно тесты занимают в три раза больше времени, уточнили в Роспотребнадзоре. Стоит отметить, что такой набор реагентов создан впервые в мире, на данный момент завершаются его испытания.

Напомним, новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного.

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