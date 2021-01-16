Еще 4674 случая COVID-19 выявили за сутки в Москве

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Еще 4674 случая коронавируса выявили за сутки в Москве. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 16 января.

Столица по-прежнему лидирует по числу заболевших среди регионов России. На втором месте расположился Санкт-Петербург, а третьем — Московская область.

Всего за последние 24 часа в России выявили 24 092 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни. 590 человек скончались за сутки в России, а 27 311 россиян вылечились.

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