Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще 4674 случая COVID-19 выявили за сутки в Москве
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Еще 4674 случая COVID-19 выявили за сутки в Москве

Анастасия Колоскова

Город

Еще 4674 случая коронавируса выявили за сутки в Москве. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 16 января.

Столица по-прежнему лидирует по числу заболевших среди регионов России. На втором месте расположился Санкт-Петербург, а третьем — Московская область.

Всего за последние 24 часа в России выявили 24 092 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни. 590 человек скончались за сутки в России, а 27 311 россиян вылечились.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Членов семей российских военных начали прививать от коронавируса

Москвачисло зараженныхданные по коронавирусу
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте