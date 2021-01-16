«Результат репетиций»: Волочкова продемонстрировала изувеченные балетом ноги
Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз шокировала интернет-сообщество. Она выложила в социальной сети Instagram фотографию своих ступней, на которых неприглядно отразились последствия многочасовых занятий артистки.
— Результат продолжительных репетиций, — подписала звезда снимок, где демонстрирует перебинтованные ноги перед тем, как надеть на них пуанты.
По традиции она отключила возможность оставить комментарии к публикации.
Ранее звезда выложила в своем Instagram фото, на котором запечатлена обнаженной в купели. Наготу Волочкова прикрыла банным веником.
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