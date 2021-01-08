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«Если в купели нет льда...»: Волочкова опубликовала снимок в стиле ню
Фото: instagram.com/volochkova_art

«Если в купели нет льда...»: Волочкова опубликовала снимок в стиле ню

Татьяна Плотникова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз эпатировала общественность пикантным фотоснимком.

Звезда выложила в своем Instagram фото, на котором запечатлена обнаженной в купели. Наготу Волочкова прикрыла банным веником. В подписи к снимку артистка написала, что «если в купели нет льда, то его может заменить снежок».

Комментарии к публикации Волочкова отключила.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему любит январские праздники.

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