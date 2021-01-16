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Китайскую вакцину от коронавируса доставили в Сербию
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Китайскую вакцину от коронавируса доставили в Сербию

Юлия Ямпольская

Здоровье

Миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции китайской фармакологической компании Sinovac Biotech доставили в Сербию. Об этом в субботу, 16 января, сообщает ТАСС.

В церемонии встречи самолета с препаратом участвовали президент Сербии Александр Вучич, а также посол Китая в стране Чен Бо.

По словам сербского лидера, китайские власти предоставили самую крупную до сих пор партию вакцины. Он отметил, что такое событие является важным для страны.

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