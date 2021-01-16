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Супруг главреда СМИ в Рязани задержан по подозрению в убийстве жены
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Супруг главреда СМИ в Рязани задержан по подозрению в убийстве жены

Юлия Ямпольская

Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту убийства главного редактора интернет-портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой. Ее супруга задержали по подозрению в преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Ранее сообщалось, что главного редактора регионального портала обнаружили убитой в своей квартире. Уточняется, что тело женщины нашли с ножевыми ранениями. По предварительной информации, причиной убийства стал бытовой конфликт. В редакции портала информацию о смерти Шепляковой подтвердили.

В совершении преступления заподозрили супруга погибшей — жителя Тверской области 1983 года рождения. Уточняется, что после произошедшего он вместе с детьми покинул город и уехал в другую область.

На данный момент следователи работают с задержанным, будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), сообщается на сайте СК.

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