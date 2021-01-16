Главный редактор регионального портала Рязани найдена убитой в своей квартире

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Главного редактора регионального портала «Рязань. Лайф» Жанну Шеплякову обнаружили убитой в своей квартире. Об этом в субботу, 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что тело женщины нашли с ножевыми ранениями. По предварительной информации, причиной убийства стал бытовой конфликт. В редакции портала информацию о смерти Шепляковой подтвердили.

По словам председателя рязанского отделения Союза журналистов Галины Зайцевой, журналистку действительно убили в ее квартире. Одна из версий — бытовой случай, подчеркнула Зайцева.

Читайте также: Тела двух братьев обнаружили в квартире на востоке Москвы