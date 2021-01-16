Экс-полицейский удерживал в заложниках двух человек в Грузии, требуя отправить его в Россию
В Грузии бывший полицейский взял в заложники двух человек с требованием отправить его в Россию. Об этом сообщил замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе.
Утром в субботу, 16 января, мужчина с охотничьим ружьем ворвался в один из цехов в грузинском городе Каспи. Он удерживал в заложниках двух человек.
Прибывшие на место происшествия полицейские провели переговоры с 27-летним мужчиной. Он требовал от полиции предоставить ему автомобиль для поездки из Грузии в Россию.
В результате переговоров полицейские освободили заложников и задержали мужчину.
По словам замглавы МВД, задержанным оказался бывший сотрудник полиции. Он по своему желанию оставил службу в 2018 году.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Захват в качестве заложника двух или более лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия». Задержанный мужчина может лишиться свободы на срок от девяти до 14 лет, сообщает ТАСС.
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