Колонны спецтехники для уборки снега были выведены на улицы столицы

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Для уборки снега на улицы Москвы были выведены колонны спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства в своем Instagram-аккаунте.

Из-за сильного снегопада в некоторых районах столицы выпало семь сантиметров осадков. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца дня.

Для ликвидации последствий снегопада на улицы в 15:00 по московскому времени была выведена снегоуборочная техника, отметили в ведомстве.

— В 15:00 колонны спецтехники вышли на очередное сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой проезжей части, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве попросили автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и не создавать помех во время движения колонн снегоуборочной техники.

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