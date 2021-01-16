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Колонны спецтехники для уборки снега были выведены на улицы столицы
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Колонны спецтехники для уборки снега были выведены на улицы столицы

Анастасия Волоснова

Город

Для уборки снега на улицы Москвы были выведены колонны спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства в своем Instagram-аккаунте.

Из-за сильного снегопада в некоторых районах столицы выпало семь сантиметров осадков. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца дня.

Для ликвидации последствий снегопада на улицы в 15:00 по московскому времени была выведена снегоуборочная техника, отметили в ведомстве.

— В 15:00 колонны спецтехники вышли на очередное сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой проезжей части, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве попросили автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и не создавать помех во время движения колонн снегоуборочной техники.

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