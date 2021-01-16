Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более двух гектаров территории под научную долину МГУ очистили от мусора
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Более двух гектаров территории под научную долину МГУ очистили от мусора

Анастасия Колоскова

Город

На месте будущей научно-технологической долины МГУ убрали примерно третью часть строительного мусора. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Продолжаются работы по освобождению площадки под будущие корпуса МГУ, под будущие корпуса научного комплекса. Сейчас работают около 3,5 тысячи человек, примерно полторы тысячи самосвалов, приблизительно около восьмидесяти экскаваторов различной мощности, бульдозеры, — уточнил чиновник.

По его словам, расчистка территории идет круглосуточно. Уже завершен первый этап работы. Строители приступили к подготовительным мероприятиям на 2,5 гектара расчищенной территории.

На площадке организовали питание и медобслуживание. Работают пункты обогрева. Осуществляется диспетчеризация всех потоков и контроль за уходящим на выгрузку транспортом.

Площадка вместит не только будущие корпуса, но и благоустроенную территорию для жителей микрорайона, среди которых много молодежи.

Ранее Сергей Собянин рассказал, когда будет готова площадка для строительства долины МГУ.

Читайте также: Почти 500 миллионов рублей получит МГУ на создание технологической долины «Воробьевы горы»

Петр Бирюковвывоз мусоранаучно-технологическая долина МГУ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте