Более двух гектаров территории под научную долину МГУ очистили от мусора

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

На месте будущей научно-технологической долины МГУ убрали примерно третью часть строительного мусора. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Продолжаются работы по освобождению площадки под будущие корпуса МГУ, под будущие корпуса научного комплекса. Сейчас работают около 3,5 тысячи человек, примерно полторы тысячи самосвалов, приблизительно около восьмидесяти экскаваторов различной мощности, бульдозеры, — уточнил чиновник.

По его словам, расчистка территории идет круглосуточно. Уже завершен первый этап работы. Строители приступили к подготовительным мероприятиям на 2,5 гектара расчищенной территории.

На площадке организовали питание и медобслуживание. Работают пункты обогрева. Осуществляется диспетчеризация всех потоков и контроль за уходящим на выгрузку транспортом.

Площадка вместит не только будущие корпуса, но и благоустроенную территорию для жителей микрорайона, среди которых много молодежи.

Ранее Сергей Собянин рассказал, когда будет готова площадка для строительства долины МГУ.

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