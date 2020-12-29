Почти 500 миллионов рублей получит МГУ на создание технологической долины «Воробьевы горы»

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова выделят почти 500 миллионов рублей на создание технологической долины «Воробьевы горы». Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

— Выделить 487 000 тысяч рублей федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» в целях создания и развития инфраструктуры инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», — говорится в документе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале расчистки свалки для строительства технологической долины МГУ в Раменках. Известно, что долину начнут строить в 2021 году.

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