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Почти 500 миллионов рублей получит МГУ на создание технологической долины «Воробьевы горы»
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Почти 500 миллионов рублей получит МГУ на создание технологической долины «Воробьевы горы»

Никита Абрамов

Технологии

Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова выделят почти 500 миллионов рублей на создание технологической долины «Воробьевы горы». Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

— Выделить 487 000 тысяч рублей федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» в целях создания и развития инфраструктуры инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», — говорится в документе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале расчистки свалки для строительства технологической долины МГУ в Раменках. Известно, что долину начнут строить в 2021 году.

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МГУнаучно-технологическая долина МГУстроительство
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