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МВД опровергло информацию о запрете принимать пенсионеров с COVID-19 в свои госпитали
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

МВД опровергло информацию о запрете принимать пенсионеров с COVID-19 в свои госпитали

Анастасия Волоснова

Общество

МВД опровергло появившуюся в интернете информацию об отказе принимать в ведомственные госпитали пенсионеров с коронавирусом. Об этом сообщила сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев не принимал соответствующее постановление.

Ранее в интернете появились публикации об отказе госпиталя МВД принять на лечение пенсионеров.

— Указанная в публикациях пациентка была госпитализирована в ведомственный госпиталь 14 января, в день обращения, и проходит в нем лечение — опровергла опубликованную в Сети информацию Ирина Волк.

По появившимся в интернете и не соответствующим действительности сведениям в настоящее время проходит проверка, уточнили на официальном сайте МВД.

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