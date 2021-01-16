Лечение от COVID-19 в московском центре «Вороновское» проходят 360 пациентов

Фото: Александр Кочубей «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Вороновское, квартал № 10, 1к6Б Карта всех событий

В московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» лечатся от коронавирусной инфекции 360 пациентов. Об этом в субботу, 16 января, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

— В Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» на 16 января состоят на лечении 360 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония — 358, подтвержденных с COVID — 360, с кислородной поддержкой — 323, на ИВЛ — восемь, — написал Переходов в своем Facebook.

Также он отметил, что за сутки в клинический центр поступили 37 пациентов, а выписали 59.

Главврач добавил, что 15 января скончались 83-летняя женщина и 70-летний мужчина, который болел коронавирусом.

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