Терминал и железнодорожный вокзал частично закрыли в аэропорту Франкфурта
Терминал № 1 и железнодорожный вокзал частично закрыли в аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за продолжающейся полицейской операции. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в своем Twitter-аккаунте.
Из-за проведения полицейской операции был также закрыт переход на станцию дальнего следования, добавили в пресс-службе.
На данный момент пассажирам следует действовать в соответствии с инструкциям сотрудников службы безопасности.
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