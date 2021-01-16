Терминал и железнодорожный вокзал частично закрыли в аэропорту Франкфурта

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Терминал № 1 и железнодорожный вокзал частично закрыли в аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за продолжающейся полицейской операции. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в своем Twitter-аккаунте.

Из-за проведения полицейской операции был также закрыт переход на станцию дальнего следования, добавили в пресс-службе.

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На данный момент пассажирам следует действовать в соответствии с инструкциям сотрудников службы безопасности.

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