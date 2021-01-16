СМИ: два человека задержаны в аэропорту Франкфурта из-за подозрительного багажа

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В аэропорту Франкфурта задержали двух человек, третьего ищут из-за обнаружения подозрительного багажа. Об этом сообщает издательская группа RND со ссылкой на собственные источники.

В связи с проведением полицейской операции в аэропорту был частично перекрыт первый терминал и железнодорожный вокзал, сообщили ранее в пресс-службе авиагавани. Проход к поездам дальнего следования был открыт, добавило руководство аэропорта.

Ранее в аэропорту был найден бесхозный багаж, который после проверки был признан безопасным.

На появившихся в интернете роликах видно, как сотрудники полиции оцепляют аэропорт. Когда будет открыт проход к терминалу и железнодорожным путям, не сообщается

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